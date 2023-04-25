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Пермякам напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности
"Спланирована работа по усилению надзорных мероприятий, усилению выполнения наземного и авиационного мониторинга с целью того, чтобы обнаружить пожары на ранней стадии и в дальнейшем применить силы и средства для максимально быстрой ликвидации вероятных возгораний", - подчеркнул Дмитрий Селин, начальник ФБУ "Авиалесоохрана".
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