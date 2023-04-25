В Перми работает трамвай-фотовыставка

В Перми продолжает курсировать трамвай-фотовыставка. В вагоне №590 представлены архивные кадры, сделанные пермяками. На фотографиях - городской общественный транспорт, уникальные объекты транспортной инфраструктуры, например, трамвайные пути на Коммунальном мосту, редкие снимки подвижного состава, ранее работавшего на улицах города.Как отметили организаторы выставки, работа общественного транспорта неразрывна связана с историей города. Фотографии, собранные на выставке, пермяки бережно хранят в семейных архивах. Теперь они станут доступны для всех пассажиров, которые смогут открыть для себя новую историю города.Ознакомиться с историческими кадрами смогут пассажиры разных трамвайных маршрутов, на которых будет работать вагон. Отследить его движение можно в режиме онлайн по индивидуальному номеру на сайте «Гортранса». Также кадры с фотовыставки будут транслироваться на видеомониторах во всех оснащённых ими трамваях и автобусах города.