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В Перми работает трамвай-фотовыставка
Как отметили организаторы выставки, работа общественного транспорта неразрывна связана с историей города. Фотографии, собранные на выставке, пермяки бережно хранят в семейных архивах. Теперь они станут доступны для всех пассажиров, которые смогут открыть для себя новую историю города.
Ознакомиться с историческими кадрами смогут пассажиры разных трамвайных маршрутов, на которых будет работать вагон. Отследить его движение можно в режиме онлайн по индивидуальному номеру на сайте «Гортранса». Также кадры с фотовыставки будут транслироваться на видеомониторах во всех оснащённых ими трамваях и автобусах города.
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