В Пермском округе пожарные выявляли нарушителей с помощью дронов
Так, с помощью беспилотных летательных аппаратов, выявлялись места сжигания мусора. С гражданами, осуществляющих сжигание мусора проводилась разъяснительная беседа о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. В отношении лиц, допустивших нарушения требования пожарной безопасности составлены административные материалы.
Напомним, на минувшей неделе в деревне Горки Косинского округа пожар уничтожил 7 домов. Без крова остались 18 человек, среди которых семеро детей, включая младенца. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора - пламя быстро распространилось по улице из-за сухой травы и сильного ветра. Сейчас в Косинском округе объявлен сбор помощи для погорельцев.
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