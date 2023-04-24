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В Пермском округе пожарные выявляли нарушителей с помощью дронов →
Глазами нейросети. Если бы города Прикамья были людьми
Чердынь - женщина с белой совой,
Чайковский - мальчик с задумчивыми глазами,
а Краснокамск - ребенок с кипой бумаг.
Добрянка и Нытва - статные дамы, напоминающие представительниц прекрасного пола XIX века.
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