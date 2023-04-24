Вихри природные веют над нами

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В Перми приступили к помывке памятников
Ночью в Перми произошел пожар на ул. Героев Хасана
В Перми состоялся краеведческий квест "Большая Георгиевская игра"
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