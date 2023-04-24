В Перми чествовали победителей конкурсов электоральной тематики
Так, на Всероссийской олимпиаде по избирательному праву три школьницы из Перми и Краснокамска заняли призовые места - два первых и одно третье. Учитывая масштабы, результат достойный. В олимпиаде принимали участие 12 тысяч старшеклассников из 85 регионов.
Хорошо себя показали пермяки и на Всероссийском конкурсе проектов "Учимся выбирать". Спецпризом отметили председателя региональной молодёжной избирательной комиссии Пермского края Николая Кожемякина.
Главный приз участникам встречи продемонстрировала член молодежной комиссии Кудымкара Анастасия Дерябина, которая представляла на конкурсе "Учимся выбирать" проект по созданию виртуального музея истории выборов "Живая история".
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