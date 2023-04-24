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В Перми приступили к помывке памятников
В этом году помывка началась с мемориала «Скорбящая» на Егошихинском кладбище и памятника воину-освободителю на улице Уральской. Всего до конца мая в порядок будет приведено 38 объектов культурного наследия и более 70 объектов монументального искусства.
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