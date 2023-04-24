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Ночью в Перми произошел пожар на ул. Героев Хасана
"По прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение внутри административного здания. На тушение пожара привлекались силы и средства от МЧС России в количестве 41 человека личного состава и 10 единиц техники. Локализация пожара в 04:56, ликвидация горения в 05:03. Предварительная площадь пожара составила 3 квадратных метра. До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались из здания 30 человек", - рассказала Диана Паршукова, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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