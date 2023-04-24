В Перми состоялся краеведческий квест "Большая Георгиевская игра"

В Перми прошла "Большая Георгиевская игра". В этом году она посвящена 300-летию краевой столицы. Участвовали 200 команд, всего почти 1000 человек.Открытие прошло в торжественной обстановке на площади возле Театра-Театра. О масштабе можно было судить по количеству участников. Конкурсанты получили маршрутные листы, в которых обозначены контрольные пункты-станции.По словам организаторов, главная задача игры - пробудить интерес, чтобы живущие в Перми люди гордились местом, где они живут.На все контрольные пункты участники должны добраться пешком. На каждой станции свои задания - на знание истории города или творческие. Каждый пункт имеет определенную стоимость баллов. Игра длится 4-6 часов, этого времени достаточно, чтобы пройти весь маршрут. В ходе игры знатоки города изучили "Железные ленты Перми", собирали стакан Славянова, а в память о Василии Соломине, первом чемпионе мира СССР, должны были правильно зашнуровать боксерскую перчатку.Финальной точкой для участников стал дворец Всероссийского общества слепых. Здесь подвели итоги и вручили подарки.