В Перми состоялся краеведческий квест "Большая Георгиевская игра"
По словам организаторов, главная задача игры - пробудить интерес, чтобы живущие в Перми люди гордились местом, где они живут.
На все контрольные пункты участники должны добраться пешком. На каждой станции свои задания - на знание истории города или творческие. Каждый пункт имеет определенную стоимость баллов. Игра длится 4-6 часов, этого времени достаточно, чтобы пройти весь маршрут. В ходе игры знатоки города изучили "Железные ленты Перми", собирали стакан Славянова, а в память о Василии Соломине, первом чемпионе мира СССР, должны были правильно зашнуровать боксерскую перчатку.
Финальной точкой для участников стал дворец Всероссийского общества слепых. Здесь подвели итоги и вручили подарки.
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