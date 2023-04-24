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В Хохловке прошла орнитологическая экскурсия
Для начала здесь научат пользоваться инструментами для наблюдения за птицами. Бинокль выдают каждому экскурсанту, без него и половины красоты не увидишь. Первой на пути попадается знакомая всем трясогузка. В Прикамье эта птица не зимует, прилетает ранней весной, так что в народе есть еще одно название - ледоломка.
По хищным птицам отдельный спецкурс. Их учили различать по хвостам и форме крыльев.
Всех птиц за одну экскурсию не увидишь, зато многое можно услышать. Весна - идеальное время для орнитологических экскурсий. "Хохловка" в этом плане уникальное место - здесь можно встретить совершенно разных птиц: лебедей, лесных, полевых и хищных птиц.К концу экскурсии некоторые гости поменяли отношение к пернатым - теперь во время прогулок будут чаще всматриваться и вслушиваться.
Экосезон в "Хохловке" только начался. После знакомства с птицами здесь запланирована экскурсия по первоцветам и насекомым, а также большая геологическая прогулка. Чем хороши орнитологические экскурсии, так это своей неожиданностью. Здесь многое зависит от удачи. Если не повезло в этот раз - повезет в другой. В конце концов половина весны еще впереди.
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