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В Перми сотрудника предприятия будут судить за кражу бронешлемов
Установлено, что сотрудник закрытого акционерного общества похитил с территории предприятия три заготовки корпуса бронешлемов. Оборудовав их дополнительными аксессуарами, обвиняемый разместил информацию о продаже бронешлемов на сайте бесплатных объявлений.
"В дальнейшем представители ЗАО под видом покупателей связались с продавцом и назначили ему встречу. Злоумышленник прибыл на нее с бронешлемами. Позже при проверке базы данных выяснилось, что заготовки были похищены с территории предприятия", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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