← Военкоматы Прикамья начали активную работу по отбору граждан на службу по контракту
Пермские театры стали обладателями четырёх "Золотых Масок"
Спектакль академического Театра-Театра "Три товарища" в постановке Бориса Мильграма удостоен двух "Золотых Масок" - в номинации "Оперетта/Мюзикл - спектакль" и "Оперетта/Мюзикл - работа дирижера".
Пермский театр оперы и балета с постановкой «Евгений Онегин» (12+) стал лауреатом премии в номинации «Опера/Работа режиссёра» - Владиславс Наставшевс.
Специальная премия жюри «Музыкального театра» присуждена спектаклю Теодора Курентзиса «De temporum fine comoedia как спектаклю-событию за исключительное художественное достоинство в области музыки, режиссуры и сценографии.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Военкоматы Прикамья начали активную работу по отбору граждан на службу по контракту
На выставке «Мир инструмента» пермяков ждёт изобилие полезных товаров
В Перми прошли общественные слушания по исполнению бюджета за минувший год
В Косинском округе объявлен сбор помощи для погорельцев из поселка Горки
Ежегодное послание губернатора: коротко о главном
В Перми временно ограничат движение транспорта по шоссе Космонавтов
Шествие «Бессмертного полка» в этом году отменили
В пермском микрорайоне поселилась дружелюбная лиса
В Перми стартовала традиционная весенняя обработка от грызунов
В Перми проходят мероприятия ко Дню китайского языка
Добавить комментарий: