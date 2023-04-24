В воскресенье на Гайве без воды останутся почти 50 домов
• ул. Репина, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69, 69ст2, 70, 71, 70а, 72, 73, 74а, 75, 76;
• ул. Кабельщиков, 83, 85, 85а, 87, 87/1, 89, 89а, 95;
• ул. Карбышева, 74,76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 78а, 88, 88а, 86,84, 82/1, 82/2, 80/2,80/1,78/1,78/2,78/3,
• ЦТП по Репина, 63, 64, 71,
• ул. Луговского, 3, 134, 136.
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