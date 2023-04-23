Военкоматы Прикамья начали активную работу по отбору граждан на службу по контракту

Во исполнение указа главы государства об увеличении численного состава армии, военкоматы Пермского края начали активную работу по отбору граждан на военную службу по контракту.Работа с потенциальными военнослужащими идёт активно - в начале года вступил в силу указ президента об увеличении штатной численности вооружённых сил. Так, желающих служить по контракту ждут в региональном пункте отбора в Перми.На пункте отбора много полезной информации, от исторической - самые разные книги, в том числе история Пермского края, и та информация, которая касается непосредственно службы по контракту.Сроки службы могут быть разными, так же как и рода войск. Первый шаг - это принять решение и написать заявление, оформить необходимые документы и быть готовым отправиться в часть. При этом контракт подразумевает и то, что в случае необходимости надо будет отправиться на СВО.Иван Нагибин, заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту по Пермскому краю: "Всем участникам СВО присваивается статус ветерана боевых действий, и предоставляются льготы и социальные гарантии - по всем вопросам обращаться в военные комиссариаты по месту жительства, или пункт отбора на военную службу по контракту, а также по единому номеру горячей линии - 117".Более того, начал свою работу мобильный пункт отбора - на пермской набережной. Люди останавливаются, интересуются, завязывается беседа - военные готовы отвечать и спрашивать.Работа ведётся по разным направлениям. У того же мобильного пункта график расписан очень плотно, только на следующей неделе в планах посетить Александровск, Кизел, Губаху, Горнозаводск и Чусовой.