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На выставке «Мир инструмента» пермяков ждёт изобилие полезных товаров
На прилавках также представлены инструменты для маникюра и педикюра, шинковки для овощей, эффективные точилки. Все это изобилие можно увидеть своими глазами до 23 апреля в Доме культуры железнодорожников в Перми.
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