В Перми прошли общественные слушания по исполнению бюджета за минувший год

Публичные слушания о том, как в прошлом году формировалась и расходовалась пермская казна, прошли в дистанционном режиме. Но цифры в отчете, которые касаются «бюджета развития», однозначны.Елена Зуева, доцент НИУ ВШЭ-Пермь: "Цифра радостная. Это может быть не сразу можно понять, потому что вот так вот номинально мы посмотрим, выполнение по инвестиционным расходам 92 процента, но я хочу сказать, что это первый раз за 5 лет".Все, что прописано на бумаге, уже можно потрогать руками. В Черняевском лесу появилась входная группа, и укладываются дорожки. На бульваре Гагарина возводится новый корпус школы «Точка». Ведется строительство муниципального дома на Чайковского, 11, в который переедут жильцы из ветхого и аварийного жилья. Расходы на благоустройство Перми к юбилею города в прошлом году составили более 6 миллиардов рублей. И куда пошли эти деньги, сложно не заметить.Александр Лапин, к.э.н., доцент кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ: "Благоустройство эспланады, ремонт фасадов домов мы видим. В городе появляются новые скверы, дороги строятся и ремонтируются. Это проекты, которые может каждый человек увидеть".По итогам исполнения бюджета размер дефицита снизился в два раза и составил 1,3 миллиарда рублей при планируемом в 3 миллиарда. В целом городская казна сохранила свою социальную направленность. 47% расходов в сферы: образование, культура, физкультура спорт, социальная политика. Четверть бюджета — расходы на дороги и транспорт. 21 процент от общего объема расходов бюджета - благоустройство и ЖКХ. И конечно, отдельная тема - зарплаты бюджетников и соцвыплаты.Эдуард Хайруллин, первый заместитель главы администрации г. Перми: "Мы получили доходов почти 50 млрд рублей. Особое внимание нами уделялось росту социальных расходов. Мы на 10% проиндексировали фонд оплаты труда работников учреждений, а также меры социальной поддержки".