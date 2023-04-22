В Косинском округе объявлен сбор помощи для погорельцев из поселка Горки

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← Ежегодное послание губернатора: коротко о главном
В Перми прошли общественные слушания по исполнению бюджета за минувший год →
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