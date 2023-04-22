В Косинском округе объявлен сбор помощи для погорельцев из поселка Горки

По уточненным данным, в результате пожара без крова остались 18 человек, среди которых семеро детей, включая младенца. Огонь превратил в золу семь домов, в некоторых из которых было несколько квартир. К счастью, никто не пострадал. Огнеборцы сообщили, что пламя так быстро распространилось по улице из-за сухой травы и сильного ветра. А источник, по-видимому, находился в бочке, в которой один из хозяев жег мусор. Как сообщается, лишившиеся жилья люди разместились у родственников. Но у них практически ничего не осталось. Требуются продукты питания, постельное белье, одежда, посуда, школьные принадлежности. Для организации быта можно приносить мебель, бытовую технику или осуществить пожертвование деньгами. Сборные пункты открыты в Косе, а также в деревнях Чазево, Бачманово, Порошево, Левичи, поселках Сосновка и Светлица, в селах Пуксиб и Чураки. Идти необходимо в местный отдел соцзащиты. Сбором помощи руководят представители власти. Напомним, в списке погорельцев 18 человек: шесть женщин, пять мужчин, пять мальчиков в возрасте от 8 до 17 лет и две девочки - младенец и 17-летняя.