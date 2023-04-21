Ежегодное послание губернатора: коротко о главном

В Органном зале Пермской филармонии губернатор Дмитрий Махонин обратился с посланием к депутатам Законодательного собрания Пермского края.Ежегодное послание губернатора формально обращено к депутатам Законодательного собрания, но касается оно практически каждого жителя Пермского края. Так что в Органном зале сегодня не найти свободного места.В зале общественники и люди в форме, участники СВО, вернувшиеся домой. С поддержки мобилизованных губернатор и начинает свое послание. Помощь сегодня не только отправляют на фронт, не забывают и про тех, кто ждет дома. Семейным ценностям в докладе вообще уделяется особое внимание. В Прикамье 350 тысяч семей с детьми, из них более 36 тысяч – многодетные. Демографическая ситуация улучшается и это нельзя не отметить.Ирина Ермакова, председатель Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «Нас Много»: "Эти слова: «семья всегда была, есть и будет под нашим пристальным вниманием» – это очень важно. Потому что если поддерживается семья, государство развивается, край развивается, город Пермь развивается".Еще один приоритет региональных властей – сделать медицину в Прикамье качественной и доступной, особенно для жителей отдаленных территорий. За три последних года открыто более 75 учреждений здравоохранения: ФАПы, сельские амбулатории, поликлиники. Установлено 547 единиц высокотехнологичного оборудования, постепенно решаются кадровые вопросы.Сергей Лопатин, главный врач ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа»: "Огромное внимание здравоохранению, особенно в Коми-Пермяцком округе. Мы в прошлом году ввели в эксплуатацию детскую поликлинику на 200 посещений, пять тысяч квадратных метров. Новое здание, современное, соответствует всем стандартам".В социальном блоке речь опять заходит о семье. В рамках национального проекта «Демография» в прошлом году 45 тысяч семей получили выплаты при рождении детей. Пермский край здесь уникальный регион. И при рождении двойни, тройни и так далее добавляется еще сто тысяч рублей на каждого ребенка. В этом году начался пилотный проект по выдаче сертификатов на комплексное обследование репродуктивного здоровья.Сергей Ветошкин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края: "У нас рекордный объем финансирования в отчетном году – 24 млрд рублей направлено на поддержку семей, которые воспитывают детей".Главная цель поддержки здравоохранения и семьи – увеличение продолжительности жизни населения к 2030 году до 78 лет. В Прикамье за прошлый год этот показатель уже перевалил за 70. Есть куда стремиться, а экономического и промышленного потенциала хватит.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Нам необходимо хорошо потрудиться, чтобы каждый житель региона мог сказать, что его жизнь в Пермском крае улучшилась. Вместе мы строим устойчивое будущее. Главное иметь чуткую волю и желание работать. И тогда все реально".