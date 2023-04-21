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В Перми временно ограничат движение транспорта по шоссе Космонавтов
Ограничение движения транспорта связано с реализаций первого этапа строительства автомобильной дороги по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина. Работы ведутся ООО «ГАП Инвест» по заказу Министерства транспорта Пермского края.
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