Шествие «Бессмертного полка» в этом году отменили

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В связи с этим региональный координатор, центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» предлагает жителям Пермского края принять участие в целом ряде мероприятий, увековечивающих память о Героях Великой Отечественной войны:
- акция «Георгиевская лента», когда силами волонтеров и активистов молодежных движений раздаются георгиевские ленточки;
- акция «Бессмертный автополк» - можно разместить портрет своего героя на окнах автомобиля,
- "Окна Победы": предлагается украсить окна своих домов тематическими рисунками, трафаретами, символикой Дня Победы.
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