В пермском микрорайоне поселилась дружелюбная лиса

В лесном массиве пермского микрорайона Южный поселилась дружелюбная лиса. Рыжая красавица гуляет по местным тропинкам, совершенно не боясь людей. Близко к себе, конечно, не подпускает, но и не прячется. Местный реликтовый лес пользуется популярностью у пермяков. Но если раньше здесь можно было любоваться преимущественно флорой, то теперь появились и довольно редкие представители фауны. Лисы давно облюбовали окраины Перми, по-видимому, найдя кормовую базу. Со временем они привыкли и к человеку. Впрочем, зоологи предостерегают людей от близкого контакта - все-таки дикий зверь.