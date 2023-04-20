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В Перми стартовала традиционная весенняя обработка от грызунов
"Единовременная сплошная дератизация проводится для того, чтобы крысы, грызуны не мигрировали в другие дома, то есть важно, чтобы каждая организация провела дератизацию, чтобы была достигнута эффективность", - рассказала Ольга Муравьева, начальник отдела управления по экологии и природопользованию администрации города Перми.
Все применяемые препараты сертифицированы и безопасны для людей и домашних животных. В администрациях районов начали работать горячие линии, куда жители смогут сообщать о замеченных крысах и мышах.
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