В Перми стартовала традиционная весенняя обработка от грызунов

В Перми стартовала традиционная весенняя обработка от крыс и мышей. Сплошная дератизация продлится ровно месяц до 20 мая. В ней примут участие все муниципальные объекты, детские сады, школы, дома культуры и больницы, управляющие компании и ТСЖ. Отрава раскладывается в подвалах многоэтажек и возле мусорный контейнеров."Единовременная сплошная дератизация проводится для того, чтобы крысы, грызуны не мигрировали в другие дома, то есть важно, чтобы каждая организация провела дератизацию, чтобы была достигнута эффективность", - рассказала Ольга Муравьева, начальник отдела управления по экологии и природопользованию администрации города Перми.Все применяемые препараты сертифицированы и безопасны для людей и домашних животных. В администрациях районов начали работать горячие линии, куда жители смогут сообщать о замеченных крысах и мышах.