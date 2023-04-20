В Перми обследуют более 400 дворов, отремонтированных по нацпроекту

В Перми специалисты городского департамента ЖКХ обследуют более 400 дворовых территорий, отремонтированных по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» в период с 2020 до 2022 года. Обследование будет проводиться с апреля до июня.В департаменте ЖКХ администрации города сообщили, что в случае выявления замечаний территориальные органы администрации города направляют их заявителям-получателям субсидии для принятия мер по исполнению гарантийных обязательств. Гарантия на отремонтированные по нацпроекту дворы составляет от 3 до 8 лет с момента приемки в зависимости от вида выполняемых работ.Добавим, что в этом году в Перми по нацпроекту будут отремонтированы 57 дворовых территорий, прилегающих к 76 домам.