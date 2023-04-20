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Глава региона Дмитрий Махонин обратился с посланием к депутатам Законодательного собрания →
В Перми обследуют более 400 дворов, отремонтированных по нацпроекту
В департаменте ЖКХ администрации города сообщили, что в случае выявления замечаний территориальные органы администрации города направляют их заявителям-получателям субсидии для принятия мер по исполнению гарантийных обязательств. Гарантия на отремонтированные по нацпроекту дворы составляет от 3 до 8 лет с момента приемки в зависимости от вида выполняемых работ.
Добавим, что в этом году в Перми по нацпроекту будут отремонтированы 57 дворовых территорий, прилегающих к 76 домам.
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