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"Оказал неповиновение". В полиции прокомментировали ролик с задержанием водителя мопеда
"В Кировском районе сотрудниками Госавтоинспекции был замечен водитель мопеда, который перевозил пассажира без шлема. Мужчина проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться. В районе дома 112 по ул. Кировоградская гражданин, не справившись с управлением, допустил падение. Нарушитель также оказал неповиновение законным требованиям сотрудников при задержании. В отношении него была применена физическая сила и спецсредства. Ранее водитель привлекался к административной и уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В настоящее время в отношении мужчины составлено 7 административных материалов за нарушение правил дорожного движения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ", - рассказала Татьяна Авдюкова, начальник ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю.
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