"Оказал неповиновение". В полиции прокомментировали ролик с задержанием водителя мопеда

В пресс-службе полицейского главка прокомментировали попавший в Сеть видеоролик, на котором сотрудники ДПС задерживают водителя мопеда, применяя при этом силу и спецсредства. Информация о том, что нарушитель на момент инцидента был пьян, также подтвердилась. Кадры попали в соцсети в среду. Очевидцы сообщили, что перед задержанием мужчина пытался скрыться от инспекторов, опасно маневрируя по тротуарам, при этом на мопеде сидел пассажир."В Кировском районе сотрудниками Госавтоинспекции был замечен водитель мопеда, который перевозил пассажира без шлема. Мужчина проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться. В районе дома 112 по ул. Кировоградская гражданин, не справившись с управлением, допустил падение. Нарушитель также оказал неповиновение законным требованиям сотрудников при задержании. В отношении него была применена физическая сила и спецсредства. Ранее водитель привлекался к административной и уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В настоящее время в отношении мужчины составлено 7 административных материалов за нарушение правил дорожного движения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ", - рассказала Татьяна Авдюкова, начальник ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю.