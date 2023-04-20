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Глава региона Дмитрий Махонин обратился с посланием к депутатам Законодательного собрания
Смотрите подробный материал о послании губернатора в вечернем выпуске "Вести Пермь". Полная запись главы региона доступна на интернет-ресурсах правительства Пермского края, Законодательного собрания и на сайте "Вести Пермь".
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