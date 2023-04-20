На реконструкцию региональных трасс выделено больше 30 млрд рублей

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Среди ключевых объектов в этом году будут введены в эксплуатацию два этапа улицы Строителей, завершена реконструкция трассы Пермь-Ильинский.
В конце заседания глава Прикамья наградил лучшие подрядные организации юбилейными знаками в честь 300-летия краевой столицы.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Надо, чтобы после ремонта дороги служили в рамках гарантийных обязательств, традиционно в течение года мы будем вручать юбилейные награды - мы наградим дорожников - от их работы зависит и безопасность и уровень жизни в территориях".
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Ежегодное послание губернатора Пермского края Законодательному Собранию
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