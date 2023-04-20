На реконструкцию региональных трасс выделено больше 30 млрд рублей

На заседании правительства Пермского края обсудили дорожное строительство. В этом году на реконструкцию и ремонт региональных трасс выделено больше 30 млрд рублей. Построить планируется около 10 километров новых дорог и капитально отремонтировать более 380 километров имеющихся.Среди ключевых объектов в этом году будут введены в эксплуатацию два этапа улицы Строителей, завершена реконструкция трассы Пермь-Ильинский.В конце заседания глава Прикамья наградил лучшие подрядные организации юбилейными знаками в честь 300-летия краевой столицы.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Надо, чтобы после ремонта дороги служили в рамках гарантийных обязательств, традиционно в течение года мы будем вручать юбилейные награды - мы наградим дорожников - от их работы зависит и безопасность и уровень жизни в территориях".