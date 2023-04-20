Кирпич посыпался. В Култаево новостройка осталась без газа из-за неисправных вентиляции и дымоходов

В Култаево новостройка осталась без газа из-за неисправных вентиляции и дымоходов. Шахты оказались засыпаны обломками кирпича. Из чего же построен дом, если он начал сыпаться, еще не потеряв статус нового?Без газа, рассказывают жители, ситуация очень непростая. Чтобы греться, пришлось включать обогреватели, купили электроплитку, чтобы еду готовить и не только.Ульяна Уточкина: "Ребёнок маленький, не помыть, греем, ковшичком поливаем. Муж с работы приехал, поехал к другу мыться!"И так уже практически трое суток - трёхэтажный дом, на 40 квартир, в Култаево. После внеплановой проверки газовики провели отключение, чего, по словам людей, они не ожидали.Причина таких мер - плохое состояние дымоходов и вентиляционных каналов, которые забиваются крошащимся кирпичом. В управляющей компании пояснили, что меры приняли, зайти удалось ко всем - и сейчас обратной тяги быть не должно.Наталья Чеботкова, директор УК «Индустрия»: "Мы прошли квартиры, и везде имеется тяга, где были засыпаны дымоходы, мы всё почистили, и сегодня ждём газовщиков для подключения газа!"Другой вопрос, который возникает - конструкции на крыше никуда не делись. И, судя по фотографиям, предоставленным жильцами, состояние их далеко не самое лучшее, то есть засоряться будет и дальше.Отключение газа - это только часть целого вороха проблем, и можно сказать, что это самое отключение - это уже следствие того, что накопилось за несколько лет.При этом речь идёт о пяти домах, которые входят в ЖСК «Култаево», один из которых и остался без газа. И претензии у людей касаются не только труб на крышах.Надежда Сердитых: "Это плесень на окнах, в стенах плесень, подвалы были сырые, то есть грунтовая вода, я так понимаю, выходит на поверхность".Есть трещины, нам показали маячки на стенах, то есть целый набор. А причиной всех бед жильцы называют некачественное строительство. С чем в свою очередь не согласны строители - свою позицию озвучили в компании «Центр Строй»."Недочётов, связанных со строительством, по качеству, абсолютно нет, то есть это документально всё подтверждается!"Мнение в ЖСК диаметрально противоположное, и консенсуса достигнуть не получается. При этом гарантийные обязательства по устранению недочётов у одного из домов истекают уже этой осенью.Дина Савельева, представитель ЖСК «Култаево»: "Качество этого кирпича таково, что люди там с первого года начали выгребать из этих вентиляционных каналов осыпь этого кирпича!"Так что пока ситуация напоминает тупиковую, и по этому поводу жильцы сообщили, что намерены искать справедливости в разных инстанциях, если понадобится, и федерального уровня.Вечером жители дома сообщили «Вестям», что газ им все-таки дали. Акт о прочистке каналов принят. Остается вопрос - через какое время их забьет снова.