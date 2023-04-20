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Кирпич посыпался. В Култаево новостройка осталась без газа из-за неисправных вентиляции и дымоходов
Ульяна Уточкина: "Ребёнок маленький, не помыть, греем, ковшичком поливаем. Муж с работы приехал, поехал к другу мыться!"
И так уже практически трое суток - трёхэтажный дом, на 40 квартир, в Култаево. После внеплановой проверки газовики провели отключение, чего, по словам людей, они не ожидали.
Причина таких мер - плохое состояние дымоходов и вентиляционных каналов, которые забиваются крошащимся кирпичом. В управляющей компании пояснили, что меры приняли, зайти удалось ко всем - и сейчас обратной тяги быть не должно.
Наталья Чеботкова, директор УК «Индустрия»: "Мы прошли квартиры, и везде имеется тяга, где были засыпаны дымоходы, мы всё почистили, и сегодня ждём газовщиков для подключения газа!"
Другой вопрос, который возникает - конструкции на крыше никуда не делись. И, судя по фотографиям, предоставленным жильцами, состояние их далеко не самое лучшее, то есть засоряться будет и дальше.
Отключение газа - это только часть целого вороха проблем, и можно сказать, что это самое отключение - это уже следствие того, что накопилось за несколько лет.
При этом речь идёт о пяти домах, которые входят в ЖСК «Култаево», один из которых и остался без газа. И претензии у людей касаются не только труб на крышах.
Надежда Сердитых: "Это плесень на окнах, в стенах плесень, подвалы были сырые, то есть грунтовая вода, я так понимаю, выходит на поверхность".
Есть трещины, нам показали маячки на стенах, то есть целый набор. А причиной всех бед жильцы называют некачественное строительство. С чем в свою очередь не согласны строители - свою позицию озвучили в компании «Центр Строй».
"Недочётов, связанных со строительством, по качеству, абсолютно нет, то есть это документально всё подтверждается!"
Мнение в ЖСК диаметрально противоположное, и консенсуса достигнуть не получается. При этом гарантийные обязательства по устранению недочётов у одного из домов истекают уже этой осенью.
Дина Савельева, представитель ЖСК «Култаево»: "Качество этого кирпича таково, что люди там с первого года начали выгребать из этих вентиляционных каналов осыпь этого кирпича!"
Так что пока ситуация напоминает тупиковую, и по этому поводу жильцы сообщили, что намерены искать справедливости в разных инстанциях, если понадобится, и федерального уровня.
Вечером жители дома сообщили «Вестям», что газ им все-таки дали. Акт о прочистке каналов принят. Остается вопрос - через какое время их забьет снова.
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