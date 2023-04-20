Депутата краевого парламента подозревают в вымогательстве денег

В Перми возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного Собрания Пермского края. Он подозревается совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). По данным издания "Коммерсант-Прикамье", речь идет о депутате краевого парламента Илье Лисняке.По версии следствия, в 2022 году подозреваемый, преследуя корыстные мотивы, под угрозой распространения информации негативного характера о сотруднике аппарата администрации региона и его родственниках, на платформах информационных ресурсов, подконтрольных подозреваемому, требовал от служащего передачи денежных средств в особо крупном размере."В настоящее время подозреваемый скрылся от органов следствия и находится за пределами Российской Федерации, в связи с чем он объявлен в международный розыск. В ходе расследования уголовного дела проведены обыски в офисах компаний, аффилированных подозреваемому, а также в жилых помещениях, в ходе которых изъяты документы, интересующие следствие. Допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и иных эпизодов преступной деятельности, сбор и закрепление доказательственной базы. Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю