В Перми прошел конкурс профессионального мастерства среди теплоэнергетиков

Теплоэнергетикам в Перми пришлось вытаскивать людей из затопленного кипятком колодца. К счастью, все это происходило лишь в рамках конкурса профессионального мастерства. Оказывается, в арсенале настоящего ремонтника-аварийщика должны быть и совершенно экстремальные навыки.Тепловая камера затоплена. Внутри человек. Это всего лишь легенда. Сварщику Александру Шестакову с подобным сталкиваться не приходилось, но бывают разные ситуации, и к ним энергетики должны быть готовы в любой момент."Если неправильно что-то сделаешь, можно и самому пострадать, и уже полезут за тобой".Это один из семи этапов конкурса профессионального мастерства среди оперативного персонала теплосетевых компаний Пермского филиала ПАО «Т Плюс».Это помещение заслуживает отдельного внимания – декорации, как в фильме ужасов, есть даже пальцы, которые по правилам оказания первой помощи необходимо собрать и отдать медикам.Для того чтобы обстановка была максимально приближенной к реальной, участникам пришлось спасать условно «пострадавших» при шумовом загрязнении.Еще одно испытание – производство работ по ремонту участка теплосети. Тут важно сделать все технически верно.Сергей Гужев, технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс»: "В очередной раз подчеркиваемые важность профессии энергетика, теплоэнергетика, который несёт тепло и комфорт жителям города Перми".В соревновании, которое традиционно проходит в конце отопительного сезона и перед стартом летних ремонтов, приняли участие 11 команд. Помимо бригад из Перми, Краснокамска, Березников и Чайковского, впервые к мероприятию присоединились Лысьвенские тепловые сети.Вячеслав Страхов, руководитель отдела производственного обучения управления привлечения, развития персонала и корпоративной культуры ПАО «Т Плюс»: "Один из участников наших соревнований сказал: «Я за время подготовки узнаю столько, сколько я не знал пять лет». Конечно, нашей компанией приветствуются такие мероприятия".Помимо командного зачета, будут определены и лучшие по профессии. В июне победителям регионального этапа предстоит принять участие в корпоративном конкурсе профмастерства «Т Плюс».