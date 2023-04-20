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В Перми прошел конкурс профессионального мастерства среди теплоэнергетиков
"Если неправильно что-то сделаешь, можно и самому пострадать, и уже полезут за тобой".
Это один из семи этапов конкурса профессионального мастерства среди оперативного персонала теплосетевых компаний Пермского филиала ПАО «Т Плюс».
Это помещение заслуживает отдельного внимания – декорации, как в фильме ужасов, есть даже пальцы, которые по правилам оказания первой помощи необходимо собрать и отдать медикам.
Для того чтобы обстановка была максимально приближенной к реальной, участникам пришлось спасать условно «пострадавших» при шумовом загрязнении.
Еще одно испытание – производство работ по ремонту участка теплосети. Тут важно сделать все технически верно.
Сергей Гужев, технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс»: "В очередной раз подчеркиваемые важность профессии энергетика, теплоэнергетика, который несёт тепло и комфорт жителям города Перми".
В соревновании, которое традиционно проходит в конце отопительного сезона и перед стартом летних ремонтов, приняли участие 11 команд. Помимо бригад из Перми, Краснокамска, Березников и Чайковского, впервые к мероприятию присоединились Лысьвенские тепловые сети.
Вячеслав Страхов, руководитель отдела производственного обучения управления привлечения, развития персонала и корпоративной культуры ПАО «Т Плюс»: "Один из участников наших соревнований сказал: «Я за время подготовки узнаю столько, сколько я не знал пять лет». Конечно, нашей компанией приветствуются такие мероприятия".
Помимо командного зачета, будут определены и лучшие по профессии. В июне победителям регионального этапа предстоит принять участие в корпоративном конкурсе профмастерства «Т Плюс».
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