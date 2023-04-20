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Колледж им. Славянова и техникум им. Швецова планируют сдать до конца лета 2023 года
Каждый день на стройплощадку колледжа имени Славянова выходят 140 рабочих.
Строители монтируют коммуникации, укладывают плитку. Параллельно заканчивают отделывать фасад. Стены спортивного зала уже полностью восстановлены.
Такие масштабные строительные работы в политехническом колледже имени Славянова выполняются впервые за более чем 100-летнюю историю учебного заведения. Внутри здания есть уникальные исторические объекты, которые решено было сохранить. Например, лестница — знакомая многим ученикам и выпускникам колледжа.Здание в стиле конструктивизма было построено в 30-е годы и является объектом культурного наследия регионального значения. Проект его реконструкции включен в программу «Пермь-300», стройка на личном контроле у губернатора региона Дмитрия Махонина.
Профессиональному образованию в крае — повышенное внимание. Для региональных властей важно, чтобы молодежь связывала свое будущее именно с Прикамьем, получая здесь профессию и перспективную работу.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы хотим создать такой кластер, который будет состоять из учебных корпусов, лабораторий и, естественно, спортивного ядра".
Как на ладони не только центр города, но и весь масштаб стройки. Это крыша 6-этажного нового учебного корпуса авиационного техникума. На нижних этажах идет чистовая отделка, в столовой смонтирована система вентиляции.
Рядом здание общежития, на восьми этажах разместятся более 400 студентов. Внутренняя отделка комнат закончена, установлена сантехника, в пищеблоки закуплены холодильники. Отдельное внимание маломобильным студентам, для них созданы все условия.
Александр Гильдерман, генеральный директор ООО «РСС Инжиниринг»: "Идет пуско-наладка и сдача этапов работ заказчику и в Инспекцию государственного строительного надзора. Параллельно мы ведем работы по благоустройству".
Но главной датой и для колледжа имени Славянова, и для техникума имени Швецова, остается сентябрь 2023 года. Учебные заведения должны открыть свои двери для студентов в новом учебном году.
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