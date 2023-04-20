Колледж им. Славянова и техникум им. Швецова планируют сдать до конца лета 2023 года

Пермские колледжи имени Славянова и имени Швецова, где сейчас идет капитальный ремонт, должны вновь открыть свои двери в следующем учебном году. Сроки сдачи подтвердили подрядчики во время встречи с губернатором Дмитрием Махониным.Каждый день на стройплощадку колледжа имени Славянова выходят 140 рабочих.Строители монтируют коммуникации, укладывают плитку. Параллельно заканчивают отделывать фасад. Стены спортивного зала уже полностью восстановлены.Такие масштабные строительные работы в политехническом колледже имени Славянова выполняются впервые за более чем 100-летнюю историю учебного заведения. Внутри здания есть уникальные исторические объекты, которые решено было сохранить. Например, лестница — знакомая многим ученикам и выпускникам колледжа.Здание в стиле конструктивизма было построено в 30-е годы и является объектом культурного наследия регионального значения. Проект его реконструкции включен в программу «Пермь-300», стройка на личном контроле у губернатора региона Дмитрия Махонина.Профессиональному образованию в крае — повышенное внимание. Для региональных властей важно, чтобы молодежь связывала свое будущее именно с Прикамьем, получая здесь профессию и перспективную работу.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы хотим создать такой кластер, который будет состоять из учебных корпусов, лабораторий и, естественно, спортивного ядра".Как на ладони не только центр города, но и весь масштаб стройки. Это крыша 6-этажного нового учебного корпуса авиационного техникума. На нижних этажах идет чистовая отделка, в столовой смонтирована система вентиляции.Рядом здание общежития, на восьми этажах разместятся более 400 студентов. Внутренняя отделка комнат закончена, установлена сантехника, в пищеблоки закуплены холодильники. Отдельное внимание маломобильным студентам, для них созданы все условия.Александр Гильдерман, генеральный директор ООО «РСС Инжиниринг»: "Идет пуско-наладка и сдача этапов работ заказчику и в Инспекцию государственного строительного надзора. Параллельно мы ведем работы по благоустройству".Но главной датой и для колледжа имени Славянова, и для техникума имени Швецова, остается сентябрь 2023 года. Учебные заведения должны открыть свои двери для студентов в новом учебном году.