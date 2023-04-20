В Пермь возвращается ярмарка «От Абхазии до Камчатки»

В Пермь возвращается ярмарка уникальных домашних продуктов «От Абхазии до Камчатки». Здесь можно и нужно дегустировать перед покупкой продукцию, которой гордятся производители из разных уголков нашей и соседних стран.На прилавках — мясные деликатесы из Кубани, дичь, колбасы ручной работы, изобилие молодых, а также выдержанных сыров из Адыгеи на натуральном молоке. Для любителей морепродуктов - дары с Дальнего Востока, копченая и слабосоленая рыба и икра. Краснодарский чай, сухофрукты из Армении, ароматные специи из Абхазии, пикантные соусы и бочковая аджика. Всё приготовлено по семейным рецептам из натуральных ингредиентов. На ярмарке представлены южное варенье и сладости: халва, пахлава, чурчхела, лукум, щербет.Приобрести деликатесы можно в торговом центре «Гипер-Виват» с 20 по 30 апреля.