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В поликлиники края начала поступать вакцина от клещевого энцефалита
Людмила Шинкевич: "Двигаться-то надо, выходить на улицу. Я на даче уже несколько раз клещей ловила".
Так как прививка первая, остерегаться все равно придется. Чтобы полностью обезопасить себя, нужно поставить вторую дозу. Делают это спустя 1-7 месяцев. А вот Владимир пришел в процедурный кабинет на ревакцинацию. Увлечения обязывают.
Владимир Косолапов: "Я частенько бываю в лесу. На рыбалку езжу. Надо себя обезопасить. Каждому на усмотрение, я считаю, что это важно, поэтому стараюсь прививаться".
Иммунитет выработается через пару недель, говорят врачи. Между тем, порядка 50 тысяч вакцин уже поступили в Прикамье. Спрос есть.
Маргарита Девятых, медсестра прививочного кабинета: "Производство Чумакова, она вот такая, у нее есть растворитель и своя вакцина. Ставится посезонно, лучше, конечно, начинать осенью прививаться".
Правда, пока что вакцина поступила не во все поликлиники. Но это вопрос времени.
О наличии вакцины можно узнать, позвонив в свою поликлинику. Если ее пока здесь нет, вас направят туда, где можно уже привиться.
Прививаться уже сейчас рекомендует и Роспотребнадзор. За март и апрель в Прикамье зафиксировано 132 присасывания. Из них 38 у детей.
Анастасия Баталова, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Присасывания зарегистрированы уже на 25 территориях края. Чаще всего клещей находят в Перми, в Пермском районе, Звездном и Чайковском. Чаще всего по лабораторным исследованиям клещи заражены иксодовым клещевым боррелиозом, болезнью Лайма".
Приносят люди клещей зачастую с дач и парков. Что касается вакцин, когда в Прикамье поступит новая партия, пока не известно. Так что тем, кому пока что она не достанется, следует быть осмотрительным и скрестить пальцы наудачу.
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