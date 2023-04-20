В Прикамье расширяется действие федеральной программы «Земский доктор/фельдшер»

В Пермском крае расширен перечень медицинских работников, которые смогут рассчитывать на получение региональной субсидии при трудоустройстве в сельской территории. Об этом было заявлено на заседании регионального правительства. Теперь помимо сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов выплату в размере от 750 тысяч до 1,5 миллионов рублей будут выплачивать также акушеркам и медсестрам врачебных амбулаторий в случае их переезда на работу в сельские территории края. Перечень населенных пунктов довольно большой, расположены они во всех округах Прикамья.Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: "В рамках программы модернизации очень много построили на селе врачебных амбулаторий. И соответственно, медработники среднего звена, которые там работают, они раньше могли работать на ФАПах, теперь на врачебных амбулаториях — и они должны тоже получать эти выплаты".