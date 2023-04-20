← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.04.2023
В Прикамье расширяется действие федеральной программы «Земский доктор/фельдшер» →
Главным вопросом повестки пленарного заседания станет Ежегодное послание губернатора
Как отмечает спикер регионального парламента Валерий Сухих, благодаря слаженной и оперативной работе удалось не только купировать последствия санкций, но и достичь успеха по ряду социально значимых направлений.
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «Впервые все территории края сформировали и начали реализовывать комплексные планы своего развития. На поддержку муниципалитетов в течение трех лет в бюджете уже запланировано более 45 млрд рублей, из них 6,8 млрд – средства новой краевой программы «Комфортный край». Прикамье вошло в пятерку лидеров среди регионов России по объемам и темпам расселения аварийного жилья. Несмотря на санкции, по итогам года Пермский край стал первым в ПФО и шестым в России по росту вновь зарегистрированного бизнеса».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.04.2023
В Кировском районе открылись две муниципальные ярмарки
В лесах усиливают контроль за соблюдением правил пожарной безопасности
В Перми ограничат движение транспорта на время эстафеты «Дзержинец»
Стартовал финальный этап фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье»
Губернатор провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека
В клинике "МЕДСИ" столичные онкологи провели бесплатный прием пациентов
Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел личный прием граждан
Гуманитарный центр Прикамья в 2022 г. отправил на территорию СВО свыше 950 тонн груза
В Перми подвели итоги краевого фестиваля «Студенческая весна»
Добавить комментарий: