Главным вопросом повестки пленарного заседания станет Ежегодное послание губернатора

Важный и насыщенный день предстоит депутатам пермского краевого парламента. Главным событием станет ежегодное послание губернатора Законодательному собранию. Глава региона озвучит итоги работы правительства и планы по развитию Прикамья на ближайшую перспективу.Как отмечает спикер регионального парламента Валерий Сухих, благодаря слаженной и оперативной работе удалось не только купировать последствия санкций, но и достичь успеха по ряду социально значимых направлений.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «Впервые все территории края сформировали и начали реализовывать комплексные планы своего развития. На поддержку муниципалитетов в течение трех лет в бюджете уже запланировано более 45 млрд рублей, из них 6,8 млрд – средства новой краевой программы «Комфортный край». Прикамье вошло в пятерку лидеров среди регионов России по объемам и темпам расселения аварийного жилья. Несмотря на санкции, по итогам года Пермский край стал первым в ПФО и шестым в России по росту вновь зарегистрированного бизнеса».