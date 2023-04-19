Стартовал финальный этап фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье»

В Перми стартовал финальный этап окружного фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье». На сценах пермского Театра-Театра, театра кукол, Дома народного творчества "Губерния" и краевого колледжа искусств и культуры состоятся показы спектаклей финалистов.Из беззаботных юных ленинградцев за условный сценический час они превратились в тех, кого называют дети войны. Одноимённая постановка студии «Феникс» из Саратовской области стала номинантом премии «лучший детский спектакль». Прикоснувшись к звездочке, на сцене краевого дома творчества Губерния запускают финальный этап фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье» . В зале гости из шести регионов Приволжского округа.Сергей Половников, главный федеральный инспектор по Пермскому краю: "Вас поздравить с тем, что вы уже молодцы. Все кто здесь - уже победители. Потому, что вы в Пермском крае - вы победители!"Просто не было. Сначала на окружном уровне, а затем- в полуфинале спектакли оценивали эксперты со всего Приволжского федерального округа. Победителей определяли путём онлайн-голосования беспристрастные зрители.Неожиданно много в этом году было пластических постановок. Одной из ключевых тем стала Великая Отечественная война. Победителей определили в номинациях лучший молодёжный и детский спектакль. В Перми их представят коллективы из Саратовской, Оренбургской и Самарской областей, Республик Татарстан и Марий Эл.Пермь, которая отмечает своё 300- летие, в этом году стала и театральной столицей Приволжья. Впервые собрали вместе всех финалистов и предоставили возможность показать себя на большой сцене.Фестиваль проходит с 2019 года по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.Игорь Комаров, полномочный представитель президента РФ в ПФО: "Театральное сообщество с каждым годом растёт. Тысячи ребят из всех 14 регионов ПФО принимают участие в работе над спектаклями, десятки тысяч становятся зрителями. Влияние театрального искусства на каждого из нас- неоценимо. Благодаря театру мы во многом изучаем жизнь".В ближайшие дни события фестиваля развернутся на четырех площадках столицы Прикамья: в Театре-Театре, «Губернии», театре кукол и краевом колледже искусств и культуры.