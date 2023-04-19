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В Перми ограничат движение транспорта на время эстафеты «Дзержинец»
Также будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта с 00:00 часов 28 апреля до 15:00 29 апреля по улице Подлесной от улицы Зои Космодемьянской до улицы Куфонина.
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