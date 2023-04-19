В Перми ограничат движение транспорта на время эстафеты «Дзержинец»

В Перми 29 апреля пройдет 79-я легкоатлетическая эстафета «Дзержинец». В ней примут участие ветераны спорта, школьники, студенты, предприятия и организации района. В этот день с 11:00 до 15:00 часов будет временно прекращено движение всех видов транспортных средств по улице Подлесной от улицы Зои Космодемьянской до улицы Куфонина, улице Комиссара Пожарского от дома по адресу улица Подлесная, 29 до улицы Подлесной и по улице Желябова от дома по адресу улицы Подлесная, 17 до улицы Подлесной.Также будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта с 00:00 часов 28 апреля до 15:00 29 апреля по улице Подлесной от улицы Зои Космодемьянской до улицы Куфонина.