Губернатор провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека

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← В клинике "МЕДСИ" столичные онкологи провели бесплатный прием пациентов
Стартовал финальный этап фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье» →
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31.03.2023 в 17:00
29.03.2023 в 09:43
26.03.2023 в 16:35
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04.01.2023 в 16:00
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.04.2023
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Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел личный прием граждан
Гуманитарный центр Прикамья в 2022 г. отправил на территорию СВО свыше 950 тонн груза
В Перми подвели итоги краевого фестиваля «Студенческая весна»
В Перми пройдет Форум по развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры
«Пермь замечательных людей». В Доме Мешкова открывается выставка о коренных пермяках
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.04.2023
В четверг губернатор выступит с ежегодным посланием депутатам Законодательного Собрания
В 14 лесничествах Пермского края открыт пожароопасный сезон
Трамвайные пути на участке ул. Куйбышева демонтированы
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