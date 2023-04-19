Губернатор провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека

Омбудсмен Игорь Сапко представил главе региона Дмитрию Махонину доклад об итогах работы за 2022 год. Всего в адрес уполномоченного по правам человека в Пермском крае поступило 6316 обращений почти от 8 тыс.человек. В прошлом году было зафиксировано снижение количества обращений на нарушение социальных прав граждан. Тем не менее, обращения этой категории продолжают оставаться на первом месте - 1137 жалоб. Как было заявлено, в 85% случаев права граждан были восстановлены, в 100% обращений людям оказывали бесплатную юридическую консультацию.Уполномоченный по правам человека в Пермском крае поблагодарил губернатора за совместную конструктивную работу. "Поблагодарить за активную позицию и помощь, связанную с возвращением наших земляков из плена и, в том числе, предметную работу с мобилизованным гражданами и их семьями", - сказал Игорь Сапко.