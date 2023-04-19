В клинике "МЕДСИ" столичные онкологи провели бесплатный прием пациентов

В пермской клинике «МЕДСИ» столичные онкологи провели бесплатный прием пациентов, некоторым из которых по итогу было выписано направление в один из стационаров Москвы или Санкт-Петербурга. Там есть возможность пройти лечение по полису ОМС.Консультацию от ведущего врача-онколога, химиотерапевта из Москвы Светлана Четина ждала с надеждой. Получить второе мнение и возможность пройти лечение по ОМС в стационарах Москвы и Санкт-Петербурга – это шанс на выздоровление.Светлана Четина: "Здорово, что я могу получить консультацию специалиста из Москвы бесплатно здесь на месте, не выезжая из города".Такие выездные консультации специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга в пермской клинике «МЕДСИ» – части федеральной сети - проводят регулярно. Что немаловажно - получают профессиональное заключение пациенты бесплатно.Евгений Ледин, главный специалист АО «Группа компаний «МЕДСИ» по профилю химиотерапия, кандидат медицинских наук: "В ходе этих консультаций пациенты могут получить второе мнение по тому лечению, которое они проходят. Эта проверка - всегда полезная. Плюс мы обеспечиваем организацию медицинской помощи, возможность лечения в ведущих клиникам Москвы и Санкт-Петербурга".Лечение проводится по трем направлениям - оперативное, лучевая терапия, химиотерапия. На самом современном оборудовании с использованием оригинальных препаратов.Лев Гущенский, главный врач клиники «МЕДСИ» на Пушкина, кандидат медицинских наук: "Федеральная сеть клиник «МЕДСИ» располагает полным спектром диагностического и лечебного оборудования, включая последний магниторезонансный томограф, ультразвуковое оборудование, оборудование функциональной диагностики и эндоскопическое оборудование".И не только. Подробную информацию о госпитализации, в том числе по ОМС, в стационары «МЕДСИ», можно получить тут же. В этом поможет отдел сопровождения пациентов, который находится прямо в клинике на Пушкина.Отдел сопровождения найти просто. Он обозначен специальной вывеской. Здесь администратор подскажет, какие нужны документы, чтобы получить направление в стационары Москвы и Санкт-Петербурга.В эти дни провели тематическую конференцию - «Две столицы. О современной онкологии простыми словами» и для врачей Пермского края. Ведущие специалисты «МЕДСИ» рассказали о современных возможностях в лечении онкозаболеваний, а также поделились случаями из практики, обсудили за круглым столом новые методики лечения.Олег Орлов, заведующий кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Вагнера, д.м.н., профессор: "Когда есть возможность вот так пообщаться, обсудить темы, поговорить о возможностях тех и других специалистов из Санкт-Петербурга, из Москвы и Перми".Тем временем, Светлана определяется со стационаром и отправляется собирать для этого необходимые документы. На лечение она отправится этой весной.