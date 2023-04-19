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Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел личный прием граждан
Полина Бурдина: "Раньше всем этим занимался старший сын, но в прошлом году он поступил в кадетское училище, сейчас постоянно проживает там, и муж. Мужа мобилизовали".
В итоге большинство бытовых вопросов, что называется, встали.
У семьи Бурдиных большой участок. Работы много. Помимо вопросов, связанных с газом, есть и другие. Например, необходимо починить забор.
Также в подвешенном состоянии оказался процесс подключения дома к газу.
Просьба ускорить процедуру газификации была озвучена по видеосвязи во время очередного личного приема губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Все вопросы мелкие, бытовые должны быть отработаны. Если нужно помогать, мы будем помогать".
Поддержка мобилизованных земляков, их родных и близких является одним из приоритетных направлений работы всех уровней власти.
Дмитрий Байдин, глава Оханского городского округа: "Семьи мобилизованных в прошлом году мы благодаря партнерам, предпринимателям обеспечили дровами, и различную другую, юридическую помощь оказываем".
Всего в личном приеме приняли участие 8 заявителей. Екатерина Сунцова обратилась к главе региона с просьбой посодействовать в установке мемориальной доски на одной из пермских школ, посвященной ее супругу Виктору Сунцову, погибшему во время спецоперации на Украине.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы постараемся в ближайшее время увековечить имя героя, вашего супруга. Я лично вас приглашу, и мы съездим в эту школу".
Что касается газификации дома семьи Бурдиных, губернатор поставил задачу уже в мае закончить работы по подключению, а краевому Минсоцу проконтролировать вопрос компенсации части расходов на газовое оборудование за счет субсидии, которая, в том числе, полагается многодетным семьям и участникам военных действий.
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