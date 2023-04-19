Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел личный прием граждан

Губернатор Дмитрий Махонин провел личный прием граждан. Восемь человек смогли пообщаться с главой региона. Среди них и многодетная мать Полина Бурдина, чей муж сейчас защищает Родину на Донбассе. Женщина попросила помощи с ускорением процесса газификации дома.Ночи еще холодные, поэтому для семьи Бурдиных дрова все еще актуальны. Задача по поддержанию комфортного микроклимата в доме для многодетной мамы Полины – обычное дело, но в этом году все по-другому.Полина Бурдина: "Раньше всем этим занимался старший сын, но в прошлом году он поступил в кадетское училище, сейчас постоянно проживает там, и муж. Мужа мобилизовали".В итоге большинство бытовых вопросов, что называется, встали.У семьи Бурдиных большой участок. Работы много. Помимо вопросов, связанных с газом, есть и другие. Например, необходимо починить забор.Также в подвешенном состоянии оказался процесс подключения дома к газу.Просьба ускорить процедуру газификации была озвучена по видеосвязи во время очередного личного приема губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Все вопросы мелкие, бытовые должны быть отработаны. Если нужно помогать, мы будем помогать".Поддержка мобилизованных земляков, их родных и близких является одним из приоритетных направлений работы всех уровней власти.Дмитрий Байдин, глава Оханского городского округа: "Семьи мобилизованных в прошлом году мы благодаря партнерам, предпринимателям обеспечили дровами, и различную другую, юридическую помощь оказываем".Всего в личном приеме приняли участие 8 заявителей. Екатерина Сунцова обратилась к главе региона с просьбой посодействовать в установке мемориальной доски на одной из пермских школ, посвященной ее супругу Виктору Сунцову, погибшему во время спецоперации на Украине.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы постараемся в ближайшее время увековечить имя героя, вашего супруга. Я лично вас приглашу, и мы съездим в эту школу".Что касается газификации дома семьи Бурдиных, губернатор поставил задачу уже в мае закончить работы по подключению, а краевому Минсоцу проконтролировать вопрос компенсации части расходов на газовое оборудование за счет субсидии, которая, в том числе, полагается многодетным семьям и участникам военных действий.