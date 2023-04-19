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Гуманитарный центр Прикамья в 2022 г. отправил на территорию СВО свыше 950 тонн груза
Гуманитарный центр появился в начале прошлого года при поддержке администрации губернатора Пермского края. Только в 2022-м отсюда отправлено почти 1000 тонн грузов для поддержки прикамцев, принимающих участие в СВО и мирных жителей ДНР и ЛНР. Рассортировано, упаковано и доставлено более 18 с половиной тысяч коробок. При этом к каждой отправке стараются подойти индивидуально.
Оксана Котова, руководитель проекта Гуманитарный центр Прикамья: "Вообще приходят заявки от командиров частей, от самих мобилизованных, военных. Формируется заявка, отправляется нам".
Привозят не только продукты питания или предметы бытового обихода. Любимая волонтерами — это моральная поддержка. Вот и из Александровска прибыли такие мишки, от учеников 6-й средней школы.
Сегодня и губернатор края Дмитрий Махонин побывал в центре и познакомился с деятельностью волонтеров. Работа эта общая и давно уже объединила всех.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это нас сближает, нас объединяет вокруг единой цели — поддержка людей. И я думаю, что благодаря этим начинаниям успех СВО не заставит себя ждать".
Тем временем, от Дома офицеров готовится очередная отправка в зону СВО. На этот раз здесь не только продукты, теплые вещи и маскировочные сетки, но и 3 мотоцикла, 6 генераторов, приборы ночного видения и электронные средства борьбы с дронами. Все, что обязательно пригодится профессиональным военным.
Константин Строгий, куратор единого центра помощи мобилизованным: "Мы работаем со всеми категориями: и с мобилизованными, и контрактниками, и с добровольцами. Но к контрактной службе у меня особое хорошее доброе отношение, потому что люди самостоятельно приходят в военкомат, оформляют и уезжают в зону боевых действий".
Две пятитонные Газели доедут до воинских частей, в которых служат прикамцы, через несколько дней. А волонтеры уже готовят к отправке новый сборный груз.
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