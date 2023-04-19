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Гуманитарный центр Прикамья в 2022 г. отправил на территорию СВО свыше 950 тонн груза →
В Перми подвели итоги краевого фестиваля «Студенческая весна»
По итогам фестиваля присвоено 10 Гран-при. Пермский Политех забрал главную награду в направлениях «Лучший Гала-концерт», «Танцевальное», «Инструментальное», «КВН»; Пермский классический университет – «Театральное» и «Журналистика», Высшая школа экономики – «Вокальное», Пермский государственный институт культуры – «Мода», Пермский педагогический университет – «Студенческий театр», Пермская государственная фармацевтическая академия – «Вокально-инструментальное».
В настоящее время будет формироваться состав делегации Пермского края на Всероссийскую Студенческую весну, которая пройдёт в столице Прикамья уже в мае этого года и станет одним из флагманских мероприятий краевой событийной программы «Пермь-300».
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