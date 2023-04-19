В Перми пройдет Форум по развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры

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С 2023 года Пермский край присоединился к федеральному пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств, стартовавшему в 2022 году по инициативе Правительства РФ. В рамках него на территории региона планируется установить 66 быстрых электрозарядных станций (ЭЗС) мощностью не менее 149 кВт. На эти цели из федерального бюджета выделено 85,6 млн руб.
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