← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.04.2023
В Перми пройдет Форум по развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры →
«Пермь замечательных людей». В Доме Мешкова открывается выставка о коренных пермяках
Кроме того, в апреле музей проводит познавательные тематические экскурсии в свои фонды. В частности, на площадке археологической выставки «Докопаться до Перми» в Доме Мешкова организованы занятия и лекции, посвящённые археологии и реставрации находок.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.04.2023
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