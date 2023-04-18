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Трамвайные пути на участке ул. Куйбышева демонтированы
На сегодняшний день трамвайные пути демонтированы, планируется укладка новых путей, обновление контактной сети, обустройство новых посадочных платформ, которые будут удобны для маломобильных пассажиров, а также обновление объектов транспортной инфраструктуры.
Трамваи маршрута №5 курсируют в объезд ремонтируемого участка по улицам Белинского, Сибирской и Революции. Движение до остановок «Станция Бахаревка» и «Станция Пермь II» сохраняется без изменений.
На период ремонтных работ департамент транспорта администрации Перми запустил компенсационный автобусный маршрут №71 «Улица Анвара Гатауллина – Октябрьская площадь», который следует по улицам Куйбышева, Лодыгина, Солдатова, Куйбышева, Революции и Комсомольскому проспекту.
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