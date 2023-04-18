В пермскую колонию пытались отправить кексы с наркотиком

В Пермском крае следователями МО МВД России «Губахинский» завершено расследование уголовного дела о незаконной пересылке и покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, возбуждённого в отношении 33-летнего жителя города Кунгура.В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый в домашних условиях выращивал коноплю и изготавливал из неё марихуану для личного употребления. В апреле 2022 года по просьбе друга, отбывающего наказание в исправительном учреждении в районе г. Губахи, он приготовил запрещённое вещество и добавил его в тесто, из которого испёк 13 кексов. Кондитерские изделия он поместил на картонную подложку, замотал их пищевой плёнкой и передал матери приятеля, собиравшей посылку сыну. Не догадываясь о преступных намерениях злоумышленника, женщина положила выпечку в почтовое отправление, предназначенное заключённому.Однако сотрудники колонии, проводившие досмотр «передачки», почувствовали резкий специфический запах, исходящий от кексов. Заподозрив неладное, представители исправительного учреждения сообщили о сомнительной находке в полицию."Прибывшая следственно-оперативная группа изъяла все кондитерские изделия. Назначенная экспертиза показала, что в них содержится наркотическое средство тетрагидроканнабинол общей массой 0,658 грамма. Установив отправителя посылки, полицейские вышли на след наркокондитера и задержали его. При проведении обыска в гараже и в подсобном помещении его дома оперативники обнаружили приспособления для выращивания растений, а также смесь и формы для выпечки кексов", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. На скамью подсудимых фигурант отправится из-под домашнего ареста.