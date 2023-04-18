← Глава Прикамья возмутился отказом мэрии Перми в увековечивании памяти погибшего на СВО разведчика
В пермскую колонию пытались отправить кексы с наркотиком
В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый в домашних условиях выращивал коноплю и изготавливал из неё марихуану для личного употребления. В апреле 2022 года по просьбе друга, отбывающего наказание в исправительном учреждении в районе г. Губахи, он приготовил запрещённое вещество и добавил его в тесто, из которого испёк 13 кексов. Кондитерские изделия он поместил на картонную подложку, замотал их пищевой плёнкой и передал матери приятеля, собиравшей посылку сыну. Не догадываясь о преступных намерениях злоумышленника, женщина положила выпечку в почтовое отправление, предназначенное заключённому.
Однако сотрудники колонии, проводившие досмотр «передачки», почувствовали резкий специфический запах, исходящий от кексов. Заподозрив неладное, представители исправительного учреждения сообщили о сомнительной находке в полицию.
"Прибывшая следственно-оперативная группа изъяла все кондитерские изделия. Назначенная экспертиза показала, что в них содержится наркотическое средство тетрагидроканнабинол общей массой 0,658 грамма. Установив отправителя посылки, полицейские вышли на след наркокондитера и задержали его. При проведении обыска в гараже и в подсобном помещении его дома оперативники обнаружили приспособления для выращивания растений, а также смесь и формы для выпечки кексов", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. На скамью подсудимых фигурант отправится из-под домашнего ареста.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Глава Прикамья возмутился отказом мэрии Перми в увековечивании памяти погибшего на СВО разведчика
До 30 апреля можно выдвинуть кандидатуры на присуждение Строгановской премии
Ночью неизвестные раскрасили несколько машин
В Соликамске открылась ярмарка «Икра и рыба Камчатская»
Новый "Москвич" можно купить в Перми
В Перми составили портрет среднестатистического безбилетника
В Кировском районе Перми 19 апреля откроются городские ярмарки
"Как по минному полю". Когда отремонтируют участок Бродовского тракта в Перми?
Школьников и студентов приглашают поучаствовать в конкурсе "Наша Победа"
В Березниках изъята крупная партия наркотиков
Добавить комментарий: