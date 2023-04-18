← Трамвайные пути на участке ул. Куйбышева демонтированы
В четверг губернатор выступит с ежегодным посланием депутатам Законодательного Собрания →
В 14 лесничествах Пермского края открыт пожароопасный сезон
В 14 лесничествах Пермского края - это территории Добрянского, Закамского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Пермского, Сивинского, Чайковского, Юсьвинского лесничеств Пермского края - объявлено о начале пожароопасного сезона.
Что это значит, какие ограничения влечет за собой, объяснили в региональном министерстве природных ресурсов.
"В этот период проводится патрулирование лесов, назначаются ответственные дежурные из числа работников лесничеств, лесхозов, министерства в выходные и праздничные дни. Обеспечивается готовность сил и средств пожаротушения - лесопожарная техника приводится в полную готовность, усиливается агитационно-разъяснительная работа по противопожарной профилактике. В пожароопасный сезон запрещается сжигать порубочные остатки, горючие материалы и мусор, разводить костры вне оборудованных кострищ. За нарушение правил пожарной безопасности для граждан предусмотрена административная ответственность - штрафы до 30 тысяч рублей, если нарушение произошло в период особого противопожарного режима, штрафы увеличиваются до 60 тысяч рублей для граждан", - рассказала Ольга Титма, консультант отдела охраны лесов Минприроды Пермского края.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Трамвайные пути на участке ул. Куйбышева демонтированы
В пермскую колонию пытались отправить кексы с наркотиком
Глава Прикамья возмутился отказом мэрии Перми в увековечивании памяти погибшего на СВО разведчика
До 30 апреля можно выдвинуть кандидатуры на присуждение Строгановской премии
Ночью неизвестные раскрасили несколько машин
В Соликамске открылась ярмарка «Икра и рыба Камчатская»
Новый "Москвич" можно купить в Перми
В Перми составили портрет среднестатистического безбилетника
В Кировском районе Перми 19 апреля откроются городские ярмарки
"Как по минному полю". Когда отремонтируют участок Бродовского тракта в Перми?
Добавить комментарий: