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Глава Прикамья возмутился отказом мэрии Перми в увековечивании памяти погибшего на СВО разведчика
Виктор Сунцов был разведчиком в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады и погиб в мае 2022 года при выполнении боевого задания. Указом Президента РФ посмертно награжден Орденом Мужества. Екатерина Сунцова предложила установить мемориальную доску в школе № 3 в Индустриальном районе Перми. В образовательном учреждении эту инициативу поддержали. Однако со стороны администрации города не было предпринято действий для решения организационных и финансовых вопросов. "Вопрос финансирования не решен", - так спустя месяц отписались чиновники.
"Был возмущен (хочется использовать другое слово), когда узнал о таком решении. Память о Викторе Сунцове будет увековечена. Договорились, что вместе с Екатериной Владимировной примем участие в установке мемориальной доски. Такие герои, как ее муж - это пример для земляков, нужно, чтобы об их отважных поступках знала и помнила молодежь. Поэтому вопрос сохранения памяти о героях должен быть на особом контроле местных властей. Главам администраций округов необходимо об этом не только помнить, но и идти на встречу близким, а не ждать, когда это сделает кто-то другой" - сказал Дмитрий Махонин.
Глава региона взял этот вопрос на личный контроль.
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