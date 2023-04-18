Глава Прикамья возмутился отказом мэрии Перми в увековечивании памяти погибшего на СВО разведчика

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня провел личный прием граждан. К главе региона обратилась Екатерина Сунцова по вопросу увековечивания памяти ее мужа Виктора Сунцова, погибшего при выполнении боевых задач на территории специальной военной операции.Виктор Сунцов был разведчиком в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады и погиб в мае 2022 года при выполнении боевого задания. Указом Президента РФ посмертно награжден Орденом Мужества. Екатерина Сунцова предложила установить мемориальную доску в школе № 3 в Индустриальном районе Перми. В образовательном учреждении эту инициативу поддержали. Однако со стороны администрации города не было предпринято действий для решения организационных и финансовых вопросов. "Вопрос финансирования не решен", - так спустя месяц отписались чиновники."Был возмущен (хочется использовать другое слово), когда узнал о таком решении. Память о Викторе Сунцове будет увековечена. Договорились, что вместе с Екатериной Владимировной примем участие в установке мемориальной доски. Такие герои, как ее муж - это пример для земляков, нужно, чтобы об их отважных поступках знала и помнила молодежь. Поэтому вопрос сохранения памяти о героях должен быть на особом контроле местных властей. Главам администраций округов необходимо об этом не только помнить, но и идти на встречу близким, а не ждать, когда это сделает кто-то другой" - сказал Дмитрий Махонин.Глава региона взял этот вопрос на личный контроль.