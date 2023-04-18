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Глава Прикамья возмутился отказом мэрии Перми в увековечивании памяти погибшего на СВО разведчика →
До 30 апреля можно выдвинуть кандидатуры на присуждение Строгановской премии
Премия присуждается известным пермякам и людям, имеющим отношение к Перми за выдающиеся достижения, в 6 номинациях:
«За честь и достоинство»;
«За высокие достижения в общественной деятельности»;
«За высокие достижения в экономике и управлении»;
«За высокие достижения в науке и технике»;
«За высокие достижения в сфере культуры и сохранение исторического наследия Прикамья»;
«За высокие достижения в спорте».
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