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Новый "Москвич" можно купить в Перми
Анастасия стала одной из первых обладательницей в Перми современного «Москвич 3», покупка которого совпала с открытием одноименного салона компании «VERRA».
На презентации новинку также можно было оценить в движении.
Илья Мокроусов, менеджер отдела продаж «Москвич-VERRA»: "В первую очередь это кроссовер, соответственно, у вас никогда не будет проблем с парковкой, с бордюрами, с нашими снегами. Автомобиль оснащен климат-контролем, электронным стояночном тормозом. Здесь большой мультимедиа экран 10 дюймов".
Интерес со стороны водителей вызывает не только внешний вид, но и название.
Цифровой индекс указывает на размер автомобиля и старшинство в модельном ряду, а если добавится буква «е», это будет означать, что он электрический.
У «Москвича» из прошлого, тоже были свои обозначения. Например, светло-зеленый, 412-й. Похожа и история создания. Сегодня легендарный бренд снова актуален.
И самое важное – цена. В этом месяце она с выгодой.
Наталья Чернобровина, директор по продажам компании «VERRA»: "Сейчас есть возможность купить с выгодой до 200 тысяч рублей. У нас представлены все автомобили. Можно выбрать любого цвета машину от белой до красной. С красной крышей белого цвета".
В этом году запланирован выпуск еще одного кроссовера и седана. Цены и технические характеристики пока не раскрываются. А вот про «Москвич 3» в автоцентре «VERRA» менеджерам уже сейчас известно всё.
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