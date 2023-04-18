В Перми составили портрет среднестатистического безбилетника

Специалисты департамента транспорта администрации Перми проанализировали данные о пассажирах, чаще всего игнорирующих оплату проезда в этом году. В сравнении с прошлым годом, портрет безбилетника изменился.Среднестатистическими безбилетниками в Перми сегодня являются мужчины и женщины в возрасте от 18 до 25 лет. Реже недобросовестно к оплате проезда подходят пассажиры обоих полов в возрасте от 25 до 40 лет.Кроме того выяснилось, что чаще всего безбилетниками становились пассажиры с именами Александр, Дмитрий и Сергей. Среди женщин – это Анастасия, Екатерина и Елена.За прошлый месяц наибольшее количество безбилетников было выявлено на автобусных маршрутах №5 и №20 и трамвайном маршруте №5.